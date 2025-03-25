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В омских больницах удвоилось количество иностранных врачей

География приезжих докторов — от Казахстана до Нигерии.

Источник: Om1 Омск

В омских больницах работают 74 врача из-за рубежа, что почти в два раза больше, чем три года назад. Большинство специалистов — из Казахстана (46 человек) и Кыргызстана (22). Также в регионе трудятся врачи из Узбекистана, Таджикистана, Беларуси и даже Нигерии.

По данным Минздрава, иностранные врачи заняты в разных сферах медицины, включая хирургию, онкологию, реанимацию, стоматологию и неврологию. Они работают как в Омске, так и в районах области, сообщает «РБК Омск».

В ведомстве подчеркнули, что все иностранные специалисты трудоустроены официально и не подпадают под запрет на работу мигрантов, вступивший в силу с 1 марта.

Ранее сообщалось, что за 2024 год в омских медучреждениях получили лечение 17,6 тысячи иностранцев из более чем 80 стран.