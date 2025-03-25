В омских больницах удвоилось количество иностранных врачей

В омских больницах работают 74 врача из-за рубежа, что почти в два раза больше, чем три года назад. Большинство специалистов — из Казахстана (46 человек) и Кыргызстана (22). Также в регионе трудятся врачи из Узбекистана, Таджикистана, Беларуси и даже Нигерии.