В США с одного дерева спасли десятки птичьих яиц и птенцов

В калифорнийском парке десятки птичьих яиц и птенцов были спасены из гнезд на одном эвкалиптовом дереве, пострадавшем от ветра и опасно близком к падению. Об этом пишет Associated Press.
Дерево в парке в Марина-дель-Рей огородили в этом месяце после того, как один из его стволов упал и раздавил мусорный бак, стоящий рядом. Другой ствол тоже начал разрушаться, угрожая не только птицам, гнездящимся на нем, но и всем, кто находится на близлежащей пешеходной дорожке и на парковке по соседству.
Спасти птиц взялись сотрудники Центра дикой природы Лос-Анджелеса. В течение пяти часов они снимали каждое из 20 гнезд и отрубали ветки по одной. На земле биологи помещали яйца и птенцов в картонные коробки и ящики с нагретыми одеялами.
Спасенными птенцами оказались хохлатые бакланы, которые распространены в Южной Калифорнии и, как правило, они гнездятся большими колоннами, часто на одном дереве. В течение примерно месяца родители-бакланы высиживают яйца, а затем несколько недель кормят птенцов отрыгнутой пищей.
Сейчас специалисты круглосуточно заботятся о 47 яйцах и 12 птенцах. Ухаживать за вылупившимися бакланами может быть трудно, так как, как говорят эксперты, это «маленькие голые комочки», полностью зависящие от своих родителей.
Птенцов сотрудники Центра кормят каждый час с 8 утра и до 8 вечера. Когда специалисты ухаживают за маленькими бакланами, они надевают черный костюм и маскируют лицо, а также используют приманки и кукол, чтобы птицы не привязывались к ним и не доверяли людям в дикой природе.
По словам сотрудников, птицы пробудут у них не менее трех месяцев, а затем, когда они смогут самостоятельно охотиться и летать, их планируют выпустить на природу.
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