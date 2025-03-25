В США с одного дерева спасли десятки птичьих яиц и птенцов

Дерево в парке в Марина-дель-Рей огородили в этом месяце после того, как один из его стволов упал и раздавил мусорный бак, стоящий рядом. Другой ствол тоже начал разрушаться, угрожая не только птицам, гнездящимся на нем, но и всем, кто находится на близлежащей пешеходной дорожке и на парковке по соседству.