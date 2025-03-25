В воронежских школах начались проверки качества горячего питания

В Воронежской области стартовал мониторинг качества горячего питания и условий приема пищи в школах. Об этом стало известно в понедельник, 24 марта, из сообщения пресс-службы регионального правительства.
На первом этапе сотрудники Общественной палаты региона провели анкетирование среди родителей учащихся, собрав более 60 тысяч ответов. На основе полученной информации был составлен список учебных заведений, которые будут посещать для личной проверки.
Активисты особое внимание уделят качеству питания, а также условиям, в которых школьники принимают пищу. Кроме того, будет проверяться ассортимент школьных буфетов и вендинговых аппаратов на предмет наличия нездоровых продуктов.