Коммунальную технику в Москве перевели на летний режим работы

«В связи с установившейся положительной среднесуточной температурой воздуха весь парк коммунальной техники переведен на летний режим содержания. Для обеспечения ежедневной уборки города на машины установлено поливомоечное оборудование», — сказал Бирюков.
Он добавил, что основная часть коммунальной техники работает круглый год благодаря навесному оборудованию, которое меняется в зависимости от специфики сезонных работ.
«Проведена комплексная подготовка дорожно-уборочных машин к весенне-летнему периоду, с них сняли зимнее навесное оборудование — щетки, плуги, роторы, распределители противогололедных материалов, затем провели диагностику и регламентные работы. Технику, которая не была задействована зимой, расконсервировали и привели в готовность», — пояснил Бирюков.