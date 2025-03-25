Коммунальную технику в Москве перевели на летний режим работы

«Проведена комплексная подготовка дорожно-уборочных машин к весенне-летнему периоду, с них сняли зимнее навесное оборудование — щетки, плуги, роторы, распределители противогололедных материалов, затем провели диагностику и регламентные работы. Технику, которая не была задействована зимой, расконсервировали и привели в готовность», — пояснил Бирюков.