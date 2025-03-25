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Коммунальную технику в Москве перевели на летний режим работы

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы перевели дорожно-уборочную технику на летний режим работы. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: Сайт Мосводоканала

«В связи с установившейся положительной среднесуточной температурой воздуха весь парк коммунальной техники переведен на летний режим содержания. Для обеспечения ежедневной уборки города на машины установлено поливомоечное оборудование», — сказал Бирюков.

Он добавил, что основная часть коммунальной техники работает круглый год благодаря навесному оборудованию, которое меняется в зависимости от специфики сезонных работ.

«Проведена комплексная подготовка дорожно-уборочных машин к весенне-летнему периоду, с них сняли зимнее навесное оборудование — щетки, плуги, роторы, распределители противогололедных материалов, затем провели диагностику и регламентные работы. Технику, которая не была задействована зимой, расконсервировали и привели в готовность», — пояснил Бирюков.