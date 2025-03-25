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Синоптики продлили режим НМУ в семи городах Челябинской области

Режим «чёрного неба» задержится в Челябинской области до среды, 26 марта. НМУ первой степени продлили в семи городах. Прогноз уточнили синоптики регионального Гидрометцентра.

Источник: Pchela.News

Неблагоприятные метеоусловия, мешающие рассеиванию вредных веществ в атмосфере, сохранятся до 10 часов утра среды, 26 марта. Режим НМУ первой степени продолжит действовать в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино, Златоусте, Сатке и Аше.

Режим «чёрного неба» объявлен в регионе с вечера понедельника, 24 марта.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества воздуха в населённых пунктах.

Обращение о качестве воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приёмной Минэкологии или позвонив по телефону 8−906−890−96−70. Сообщения о загрязнении атмосферы крупными промышленными предприятиями принимает дежурный инспектор Росприроднадзора по номеру 8−908−045−72−91.