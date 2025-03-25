Синоптики продлили режим НМУ в семи городах Челябинской области

Неблагоприятные метеоусловия, мешающие рассеиванию вредных веществ в атмосфере, сохранятся до 10 часов утра среды, 26 марта. Режим НМУ первой степени продолжит действовать в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино, Златоусте, Сатке и Аше.
Режим «чёрного неба» объявлен в регионе с вечера понедельника, 24 марта.
Обращение о качестве воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приёмной Минэкологии или позвонив по телефону 8−906−890−96−70. Сообщения о загрязнении атмосферы крупными промышленными предприятиями принимает дежурный инспектор Росприроднадзора по номеру 8−908−045−72−91.