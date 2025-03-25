Прием в первые классы Калининграда: старт кампании и важные изменения

Процесс приема детей будет проходить в два этапа. На первом этапе с 1 апреля по 30 июня школы будут принимать заявления от граждан с внеочередным, первоочередным или преимущественным правом зачисления, а также от детей, проживающих на закрепленной за школой территории.
Второй этап начнется 6 июля и продлится до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2025 года. В этот период школы будут принимать заявления от семей, не проживающих на закрепленной территории. До 5 июля образовательные учреждения обязаны опубликовать информацию о наличии свободных мест после первого этапа зачисления.
В этом году вводится обязательное тестирование на знание русского языка для иностранных граждан и лиц без гражданства. Также изменен порядок приема в связи с открытием новых образовательных учреждений.
Подать заявление можно тремя способами: через портал Госуслуг (это приоритетный вариант), лично в школу или по почте заказным письмом. Образец заявления размещен на официальных сайтах школ.
В связи с открытием новых корпусов внесены изменения по закрепленным территориям. Завершено строительство второго корпуса школы № 58 на улице Благовещенской. Новый корпус школы № 11 позволит перевести обучение на одну смену. В школе № 4 (ул. К. Маркса, 65) начался капитальный ремонт, поэтому набор будет в один первый класс, а занятия пройдут в здании школы № 50. Завершается ремонт в корпусе школы № 12 на ул. Багратиона, 107а, где будут учиться ученики 7−11 классов, а младшие классы останутся в корпусе на ул. Б. Хмельницкого, 115.
По данным комитета по образованию, общее количество первоклассников уменьшилось на 879 человек. Наибольшее количество учеников ожидается в школах № 40, 46, 50, 56, 57, 58, расположенных в районах активной жилой застройки.
В марте школы проведут родительские собрания и «Дни открытых дверей», где родителям помогут разобраться с документами и объяснят порядок подачи заявлений. На официальном сайте администрации размещена подробная инструкция, а с 1 апреля начнет работу «горячая линия» по телефонам:
Особое внимание уделяется безопасности: у новых корпусов школ установят светофоры и организуют заездные карманы остановок. Все ремонтные работы должны быть завершены к 1 сентября, чтобы дети могли безопасно добраться до обновленных учебных заведений.