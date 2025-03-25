Прием в первые классы Калининграда: старт кампании и важные изменения

В связи с открытием новых корпусов внесены изменения по закрепленным территориям. Завершено строительство второго корпуса школы № 58 на улице Благовещенской. Новый корпус школы № 11 позволит перевести обучение на одну смену. В школе № 4 (ул. К. Маркса, 65) начался капитальный ремонт, поэтому набор будет в один первый класс, а занятия пройдут в здании школы № 50. Завершается ремонт в корпусе школы № 12 на ул. Багратиона, 107а, где будут учиться ученики 7−11 классов, а младшие классы останутся в корпусе на ул. Б. Хмельницкого, 115.