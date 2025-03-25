Омский бизнесмен закрыл три магазина из-за нового закона об алкоголе

Новые требования закона запрещают продажу алкоголя с 22:00 до 10:00 в заведениях общепита, расположенных в жилых домах и рядом с ними, за исключением кафе и ресторанов площадью более 50 кв. м. Ограничения уже действуют в Омске, Таре, Исилькуле, Калачинске, Называевске и Тюкалинске.