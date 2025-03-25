Власти рассказали, когда закончится ремонт векового коллектора на ул. Радищева

Чиновник рассказал, что никто не может назвать точный год строительства сетей, которые проходит под дорогой на улице Радищева и достались Калининграду как «наследие». По словам министра, когда рабочие приступили к замене коллектора, то в нём вскрылись заиленные более чем на 60% участки. Перед подрядчиком стояла задача не просто прочистить имеющиеся сети, но и усилить их для дальнейшей безопасной эксплуатации.