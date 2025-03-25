Цены на корюшку в Ленобласти возмутили местных жителей

На популярном сайте объявлений стоимость корюшки достигает 2340 рублей за килограмм, особенно если рыба с икрой, хотя средняя цена составляет около 800 рублей. Продавцы подчёркивают, что рыба свежая, улов 2025 года. При этом предложения на мелкую корюшку начинаются от 200 рублей за килограмм.