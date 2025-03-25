Цены на корюшку в Ленобласти возмутили местных жителей

В Выборге начались продажи корюшки, но стоимость рыбы вызвала возмущение у жителей Ленинградской области. В местных пабликах сообщают о ценах в 2100 рублей за килограмм, хотя некоторые очевидцы видели предложения по 1200 рублей, что также считают завышенным, пишет 47news.
«Лучше я куплю форель и дешевле. Ешьте сами. Мне 43 грамма взвесьте. К курсу доллара привязали?» — возмущаются горожане, отмечая, что такие цены должны оставаться на совести рыболовов и продавцов.
На популярном сайте объявлений стоимость корюшки достигает 2340 рублей за килограмм, особенно если рыба с икрой, хотя средняя цена составляет около 800 рублей. Продавцы подчёркивают, что рыба свежая, улов 2025 года. При этом предложения на мелкую корюшку начинаются от 200 рублей за килограмм.