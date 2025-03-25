В мэрии Новосибирска назвали дату записи детей в 1-й класс

В Новосибирске запись детей в первый класс начнется с 1 апреля, рассказали в администрации города.
Образовательные учреждения будут принимать заявления до 30 июня.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 1-й класс начнется с 6 июля, продлится до момента заполнения свободных мест и завершится не позднее 5 сентября.
В этом году есть возможности подать заявление посредством портала Госуслуги и сразу прикрепить сканы копий документов, чего раньше не было, отметил глава Новосибирска Максим Кудрявцев в ходе совещания в мэрии.
Дети военнослужащих, участников СВО вправе претендовать на первоочередное и внеочередное зачисление в первый класс. В 2025 году изменились условия зачисления в общеобразовательные организации иностранных граждан и лиц без гражданства. Теперь при приеме в школу детей приезжих будут тестировать на знание русского языка.
Предварительно, в этом году школы города примут порядка 20 тысяч первоклассников.
Новосибирцы рассказали, каких предметов не хватает в школе. Порядка 8% респондентов заявили о необходимости предметов по инвестированию и финансовой грамотности.
В Новосибирске выдано разрешение на возведение школы в «Европейском береге». Образовательное учреждение вместит в себя кинотеатр, спортивный и актовый залы, мастерские, библиотеку и столовую на 600 мест.