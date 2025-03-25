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В мэрии Новосибирска назвали дату записи детей в 1-й класс

Дети военнослужащих, участников СВО имеют право на первоочередное и внеочередное зачисление в первый класс.

Источник: ТАСС

В Новосибирске запись детей в первый класс начнется с 1 апреля, рассказали в администрации города.

Образовательные учреждения будут принимать заявления до 30 июня.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 1-й класс начнется с 6 июля, продлится до момента заполнения свободных мест и завершится не позднее 5 сентября.

В этом году есть возможности подать заявление посредством портала Госуслуги и сразу прикрепить сканы копий документов, чего раньше не было, отметил глава Новосибирска Максим Кудрявцев в ходе совещания в мэрии.

Дети военнослужащих, участников СВО вправе претендовать на первоочередное и внеочередное зачисление в первый класс. В 2025 году изменились условия зачисления в общеобразовательные организации иностранных граждан и лиц без гражданства. Теперь при приеме в школу детей приезжих будут тестировать на знание русского языка.

Предварительно, в этом году школы города примут порядка 20 тысяч первоклассников.

Новосибирцы рассказали, каких предметов не хватает в школе. Порядка 8% респондентов заявили о необходимости предметов по инвестированию и финансовой грамотности.

В Новосибирске выдано разрешение на возведение школы в «Европейском береге». Образовательное учреждение вместит в себя кинотеатр, спортивный и актовый залы, мастерские, библиотеку и столовую на 600 мест.