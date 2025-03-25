В мэрии Новосибирска назвали дату записи детей в 1-й класс

Дети военнослужащих, участников СВО вправе претендовать на первоочередное и внеочередное зачисление в первый класс. В 2025 году изменились условия зачисления в общеобразовательные организации иностранных граждан и лиц без гражданства. Теперь при приеме в школу детей приезжих будут тестировать на знание русского языка.