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Волгоградцы узнали о штрафах за зимние шины

С началом марта жители региона активно меняют зимние шины на летние.

Согласно статье 12.5 КоАП РФ, водители обязаны сменить зимние шины на летние до 1 июня. Штраф за несоблюдение этого срока составляет 500 рублей, и он касается только шипованных шин, которые могут повредить асфальт. Сотрудники ГИБДД имеют право выписывать такие штрафы ежедневно, но не могут отправить автомобиль на штрафстоянку.

Эксплуатация зимней резины в теплую погоду нежелательна, так как это приводит к повышенному износу шин и увеличению расхода топлива. Шипованные шины могут деформироваться и терять шипы при высоких температурах. В то же время, шины- «липучки» можно использовать в любое время года, хотя производители не рекомендуют их эксплуатацию летом из-за быстрого износа.