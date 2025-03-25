Волгоградцы узнали о штрафах за зимние шины

Согласно статье 12.5 КоАП РФ, водители обязаны сменить зимние шины на летние до 1 июня. Штраф за несоблюдение этого срока составляет 500 рублей, и он касается только шипованных шин, которые могут повредить асфальт. Сотрудники ГИБДД имеют право выписывать такие штрафы ежедневно, но не могут отправить автомобиль на штрафстоянку.
Эксплуатация зимней резины в теплую погоду нежелательна, так как это приводит к повышенному износу шин и увеличению расхода топлива. Шипованные шины могут деформироваться и терять шипы при высоких температурах. В то же время, шины- «липучки» можно использовать в любое время года, хотя производители не рекомендуют их эксплуатацию летом из-за быстрого износа.