Врач из Пермского края, выигравшая в лотерею, улетела в Африку

Там она поднялась на вершину Килиманджаро — высочайшего стратовулкана Африки, расположенного в Танзании на северо-востоке континента. Чтобы подготовиться к сложному походу, женщина заранее разработала программу тренировок: занималась плаванием и поднималась по лестнице до 21-го этажа. Это путешествие стало для нее первым опытом восхождения на высокие горы. По ее словам, восхождение было трудным, но незабываемым, а на вершине горы она не смогла сдержать слез счастья.