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Врач из Пермского края, выигравшая в лотерею, улетела в Африку

Счастливица из Пермского края, ставшая победительницей лотереи в 2024 году и выигравшая один миллион рублей, осуществила свою мечту и отправилась в Африку. Об этом пишет «Business Class».

Источник: Комсомольская правда

Там она поднялась на вершину Килиманджаро — высочайшего стратовулкана Африки, расположенного в Танзании на северо-востоке континента. Чтобы подготовиться к сложному походу, женщина заранее разработала программу тренировок: занималась плаванием и поднималась по лестнице до 21-го этажа. Это путешествие стало для нее первым опытом восхождения на высокие горы. По ее словам, восхождение было трудным, но незабываемым, а на вершине горы она не смогла сдержать слез счастья.

Теперь победительница лотереи мечтает пройти знаменитый Путь Святого Иакова в Испании.