Семь девятиклассников РТ могут остаться без аттестатов из-за отказа от ОГЭ

«В этом учебном году по ошибочному пути идут семь выпускников девятых классов. Но мы в виде исключения еще принимаем заявления на сдачу ОГЭ. Выпускников 11 классов, отказавшихся от подачи заявления на ЕГЭ, в этом году нет», — рассказал министр образования и науки.