Бойцам СВО из Иркутской области увеличили выплаты в 2,5 раза

В Иркутской области участникам спецоперации увеличили размер региональной выплаты в 2,5 раза. Об этом КП-Иркутск стало известно из тг-канала губернатора региона Игоря Кобзева. Ранее его внесли на рассмотрение в областной парламент. Народные избранники его приняли. Теперь бойцы, подписавшие контракт после 1 марта 2025 года, будут получать 1,4 миллиона рублей.
— Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. Единовременная выплата полагается бойцам из Иркутской области, которые заключили контракт с Минобороны РФ и включены в списки личного состава войсковой части, — поделился глава региона.
Повышение размера разовой выплаты, является одной из мер поддержки иркутских военнослужащих. Также на регулярной основе увеличивается список мер поддержки семей бойцов СВО.