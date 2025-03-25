Бойцам СВО из Иркутской области увеличили выплаты в 2,5 раза

В Иркутской области участникам спецоперации увеличили размер региональной выплаты в 2,5 раза. Об этом КП-Иркутск стало известно из тг-канала губернатора региона Игоря Кобзева. Ранее его внесли на рассмотрение в областной парламент. Народные избранники его приняли. Теперь бойцы, подписавшие контракт после 1 марта 2025 года, будут получать 1,4 миллиона рублей.