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В Уфе на Ураза-байрам ограничат движение по улицам города

В Уфе на Ураза-байрам ограничат движение по улицам города.

Источник: администрация Уфы

30 марта мусульмане отметят завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан. В Уфе праздник начнется торжественным богослужением с 8.00 в 23 мечетях.

Как сообщили в мэрии, с 6.00 до 15.00 ограничат движение на улице Тукаева — от Цюрупы до Зайнуллы Расулева и на улице Комарова — возле мечети «Ляля-Тюльпан» по крайней правой полосе. Уфимцев и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

Для обеспечения безопасности на площадках будет организовано дежурство сотрудников полиции, Центра общественной безопасности и медиков. Адреса и время проведения мероприятий в мечетях можно посмотреть здесь.