В Уфе на Ураза-байрам ограничат движение по улицам города.

Как сообщили в мэрии, с 6.00 до 15.00 ограничат движение на улице Тукаева — от Цюрупы до Зайнуллы Расулева и на улице Комарова — возле мечети «Ляля-Тюльпан» по крайней правой полосе. Уфимцев и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.