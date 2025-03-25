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В Иркутской области утвердили план тушения лесных пожаров на 2025 год

Соответствующий документ подписал глава региона Игорь Кобзев.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области утвердили сводный план тушения лесных пожаров на 2025 год. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона. Соответствующий документ уже подписан губернатором Игорем Кобзевым. План — это один из главных документов в схеме организации защиты лесов от пожаров.

— Документ содержит данные о количестве людей и техники у лесопожарных формирований, подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, а также арендаторов лесных участков, — поделились в пресс-службе правительства.

Всего на пожарах в 2025 году будет задействовано свыше пяти тысяч человек. А также 2,6 тысячи спецтехники и более 23 тысяч единиц оборудования и снаряжения.