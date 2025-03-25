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В День Победы по Иртышу пройдет специальный теплоход

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своём телеграм-канале, что к 9 мая в городе запустят теплоход «Москва».

На его палубе будут выступать концертные бригады, а также пройдёт коллективное исполнение песен.

8 мая теплоход совершит две-три прогулки — всё зависит от погодных условий, а вот 9 мая запланировано семь рейсов. Первый рейс запланирован на 12:00, а последний отчалит в 21:00.

Стоимость билетов:

  • Взрослый билет — 500 рублей.
  • Для детей от 5 до 9 лет — 300 рублей.
  • Для детей до 5 лет — бесплатно.

Кроме того, 9 мая по десять бесплатных пригласительных на каждую прогулку будут выделены для ветеранов.