В День Победы по Иртышу пройдет специальный теплоход

На его палубе будут выступать концертные бригады, а также пройдёт коллективное исполнение песен.
8 мая теплоход совершит две-три прогулки — всё зависит от погодных условий, а вот 9 мая запланировано семь рейсов. Первый рейс запланирован на 12:00, а последний отчалит в 21:00.
Стоимость билетов:
- Взрослый билет — 500 рублей.
- Для детей от 5 до 9 лет — 300 рублей.
- Для детей до 5 лет — бесплатно.
Кроме того, 9 мая по десять бесплатных пригласительных на каждую прогулку будут выделены для ветеранов.