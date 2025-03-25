Управляющая организация оплатит вывески с названиями домов в «Минск-Мире»

В связи с этим обслуживающая комплекс «Минск-Мир» организация приняла решение, касающееся сохранения данных конструкций и оформления на них паспортов средств наружной рекламы (включая ежегодное продление). Также было принято решение о внесении платы в бюджет за предоставление права на использование городской среды в рекламных целях (за их размещение) за счет собственных средств управляющей организации, без взимания платы с жильцов домов, которые находятся под управлением организации.