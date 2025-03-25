Управляющая организация оплатит вывески с названиями домов в «Минск-Мире». Подробности опубликованы в телеграм-канале компании «Хэппи Планет».
Ранее названия домов, присвоенные домам, в жилом комплексе «Минск-Мир» (речь идет про названия «Ванкувер», «Сан-Франциско», «Прага» и другие) признаны рекламой. За них жильцам нужно было платить. Однако с заявлением выступила управляющая организация.
Сообщается, что к рекламным конструкциям, по мнению государственных органов, относятся размещенные на домах комплекса вывески рекламного характера и другие наружные конструкции, в том числе с названиями домов и кварталов.
Говорится, что указанные конструкции предусмотрены проектной документацией жилых домов, которая была утверждена согласно установленному законодательством порядку, в рамках реализации концепции комплекса, где каждый жилой квартал и дом в нем соотнесен с определенной географической местностью (либо тематикой) и имеет свою важную, особенную идентичность.
В компании отметили, что приняли во внимание мнения жильцов жилого комплекса про важность наличия вывесок, идентификации домов как средства навигации, которая необходима для ориентирования в ЖК и сохранения эстетического облика домов.
В связи с этим обслуживающая комплекс «Минск-Мир» организация приняла решение, касающееся сохранения данных конструкций и оформления на них паспортов средств наружной рекламы (включая ежегодное продление). Также было принято решение о внесении платы в бюджет за предоставление права на использование городской среды в рекламных целях (за их размещение) за счет собственных средств управляющей организации, без взимания платы с жильцов домов, которые находятся под управлением организации.
Тем временем ГПК сказал о задержании двоих белорусов с БПЛА и метеозондом на границе.
Кстати, невестка белорусского певца Александра Солодухи родила ему четвертую внучку: «Родить налегке ни у кого не получится!».
Кроме того, что произошло после победы Арины Соболенко над американкой Коллинз в Майами: «Рада видеть себя в этом положении».