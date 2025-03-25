В Омской области за три года удвоилось число иностранных врачей

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что все иностранные врачи работают легально и не попадают под действие запрета на работу мигрантов, введенного 1 марта 2025 года. Напомним, что в 2024 году в омских медучреждениях получили лечение 17,6 тысяч иностранцев из более чем 80 стран.