В Омской области за три года удвоилось число иностранных врачей

За три последних года в Омской области выросло в три раза число иностранных врачей. Сейчас врачей-иностранцев в Омской области 74 человека.
Большинство специалистов приехали из стран ближнего зарубежья: 46 врачей из Казахстана и 22 из Кыргызстана. Также в омских медицинских учреждениях трудятся медики из Узбекистана, Таджикистана, Беларуси и даже Нигерии. Об этом сообщает «РБК Омск» со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.
Иностранные специалисты задействованы в различных областях медицины, включая хирургию, онкологию, реаниматологию, стоматологию и неврологию. Они работают как в Омске, так и в районах области.
В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что все иностранные врачи работают легально и не попадают под действие запрета на работу мигрантов, введенного 1 марта 2025 года. Напомним, что в 2024 году в омских медучреждениях получили лечение 17,6 тысяч иностранцев из более чем 80 стран.
Ранее мы писали, что прокуроры через суд заставили Крутинскую ЦРБ установить необходимое оборудование.