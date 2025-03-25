Лукашенко обратился к олимпийскому чемпиону — белорусу Ивану Едешко, сказав про триумф мужества

Президент Беларуси заявил, что достижения именитого спортсмена являются гордостью белорусского спорта. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что игра в золотом матче сборной СССР против американцев на Олимпиаде-72 в Мюнхене — это триумф мужества, высочайшего мастерства, стойкости и таланта.