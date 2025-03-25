Лукашенко обратился к олимпийскому чемпиону — белорусу Ивану Едешко, сказав про триумф мужества

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 марта, во вторник, обратился к олимпийскому чемпиону, заслуженному мастеру спорта СССР, уроженцу Беларуси Ивану Едешко, поздравил его с 80-летием и сказал про триумф мужества. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Александр Лукашенко в поздравлении акцентировал внимание на том, что в Беларуси Едешко знают как легендарного баскетболиста, человека с большим сердцем, мудрого наставника, которые отдал многие годы воспитанию молодежи.
Президент Беларуси заявил, что достижения именитого спортсмена являются гордостью белорусского спорта. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что игра в золотом матче сборной СССР против американцев на Олимпиаде-72 в Мюнхене — это триумф мужества, высочайшего мастерства, стойкости и таланта.
Лукашенко выразил слова благодарности Ивану Едешко за значимый вклад в развитие баскетбола, а также за все то, что он делает для родной Беларуси.
Добавим, что Иван Едешко стал одним прототипом одного из персонажей российского художественного фильма «Движение вверх», посвященного триумфу советского баскетбола. Роль Едешко исполнил актер Кузьма Сапрыкин.
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