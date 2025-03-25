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Около 900 кг опасных продуктов изъяли из магазинов «Светофор» в Петербурге

Хуже всего ситуация обстояла со «сливочным» маслом.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Россельхознадзора провели масштабную проверку в 29 магазинах сети «Светофор» в Петербурге и Ленобласти.

— Из магазинов сети «Светофор» сотрудники Управления изъяли для последующей утилизации 864 кг фальсифицированной продукции. Товары будут уничтожены под контролем Службы, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В ходе проверок выявлены многочисленные нарушения: продажа просроченных товаров, отсутствие необходимых документов и маркировки, несоблюдение технических регламентов. Особую тревогу специалистов вызвали молочные продукты — сыр, молоко, сливочное масло, творог и сгущенные сливки, которые оказались фальсификатом.

Серьезные вопросы возникли к сливочному маслу жирностью 82,5%, произведенному из сырья неизвестного происхождения. Лабораторные исследования подтвердили фальсификацию 729 кг этой продукции.

Россельхознадзор направил магазинам сети предостережения и потребовал устранить все нарушения.