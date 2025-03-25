Новосибирский Роспотребнадзор о школьном меню: «Яичница небезопасна для детей»

В ряде новосибирских СМИ на днях сообщили, что меню местных школьников изменилось с 1 марта. Якобы из меню пропал ряд блюд, которыми раньше питались ученики. КП-Новосибирск обратился в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, чтобы выяснить, так ли это на самом деле. И, как сообщили в ведомстве, изменения, которые вступили в силу с начала месяца, не отразились на меню.
— Меню в школьных столовых не поменялось. Изменения, вступившие в силу с 1 марта 2025, направлены на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и не связаны с ассортиментом блюд, — уточнили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре отметили, что есть блюда и продукты повышенного эпидемиологического риска. К таким относятся макароны по-флотски с фаршем, сырокопченые колбасы, яичница, макароны с яйцом, фаршированные блинчики, форшмак и прочее.
— В соответствии с технологией приготовления эти блюда не проходят необходимую термическую обработку, которая может обеспечить нужный уровень безопасности в течение двух часов с момента приготовления блюд и реализации их без повторного подогрева, — объяснили специалисты.
Так как такие блюда и продукты потенциально опасны, то их в меню школьных столовых нет.