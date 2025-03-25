Новосибирский Роспотребнадзор о школьном меню: «Яичница небезопасна для детей»

В ряде новосибирских СМИ на днях сообщили, что меню местных школьников изменилось с 1 марта. Якобы из меню пропал ряд блюд, которыми раньше питались ученики. КП-Новосибирск обратился в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, чтобы выяснить, так ли это на самом деле. И, как сообщили в ведомстве, изменения, которые вступили в силу с начала месяца, не отразились на меню.