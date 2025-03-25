В аэропорту Казани хотят собирать биометрию у иностранных граждан

«С 1 декабря прошлого года в трёх аэропортах Московского узла и автомобильном пункте перехода “Маштаково” в Оренбургской области осуществляется взятие биометрии у всех граждан Белоруссии и дипломатов. Мы вынесли на обсуждение вопрос расширения эксперимента, а также приветствуем обращение Раиса Татарстана Рустама Минниханова первоочередно продолжить эту работу в Казани», — отметил он.