Первый этап капремонта путепровода у Мызинского моста завершен на 60%

Капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста планируется завершить в декабре 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
В Нижнем Новгороде продолжается капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста. По данным МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей» (ГУММиД), на сегодняшний день выполнено порядка 60% работ первого этапа.
Как рассказали в ведомстве, подрядчик приступил к монтажу балок пролётных строений — ключевого элемента конструкции. Старые, изношенные из-за коррозии и трещин элементы заменяются на новые, более надёжные.
Для выполнения работ задействована тяжёлая техника, включая кран грузоподъёмностью 200 тонн. По словам главного инженера подрядной организации Сергея Чернова, специалисты трудятся в сложных условиях из-за близости проезжей части, однако все работы выполняются с высокой точностью.
На объекте уже завершён ремонт подферменников, установлены новые опорные части, осуществлён подъём второго и третьего пролётов. В ближайшее время их опустят на новые опоры с помощью домкратов.
Илья Беба отметил, что следующий этап — это армирование межбалочного пространства, монтаж закладных деталей для ограждений, установка защитного слоя и гидроизоляции. После завершения первого этапа движение будет открыто, а затем специалисты приступят ко второму, аналогичному этапу на другом участке.
Капитальный ремонт путепровода позволит повысить его безопасность и пропускную способность, обеспечив комфортное движение для жителей и гостей города.
Завершение ремонта запланировано на декабрь 2026 года.
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