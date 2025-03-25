Первый этап капремонта путепровода у Мызинского моста завершен на 60%

Илья Беба отметил, что следующий этап — это армирование межбалочного пространства, монтаж закладных деталей для ограждений, установка защитного слоя и гидроизоляции. После завершения первого этапа движение будет открыто, а затем специалисты приступят ко второму, аналогичному этапу на другом участке.