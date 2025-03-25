Герой СВО из Омской области награжден медалью «За воинскую доблесть»

Боец СВО из Омской области Самат Бткеев награжден медалью «За воинскую доблесть». Награду бойцу вручил лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов. Награждение состоялось на Президиуме центрального совета партии в здании Государственной Думы.
Медаль присуждена за героический поступок: рискуя жизнью под сильным огнем противника, Бткеев вынес с поля боя раненых сослуживцев. За этот подвиг омич ранее уже был награжден медалью «За отвагу» указом Президента России Владимира Путина от 16 апреля 2024 года.
На церемонии награждения присутствовал председатель омского отделения партии, депутат омского Заксобрания Андрей Жуковский, который сопровождал Бткеева в Москву. Жуковский подчеркнул важность поддержки героев СВО и отметил, что омский ветеран СВО является кандидатом в депутаты.
«Важно давать возможность реализовываться нашим героям и впредь быть полезными нашей Родине», — заявил Жуковский, добавив, что оказывал поддержку бойцу и его семье, включая помощь в реабилитации после двух ранений.
Самат Бткеев выразил благодарность депутату за оказанную поддержку. Ранее мы рассказывали, что в Омской области стартовал отбор в программу «ПРОдвижение ГЕРОЕВ».