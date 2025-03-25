Герой СВО из Омской области награжден медалью «За воинскую доблесть»

Медаль присуждена за героический поступок: рискуя жизнью под сильным огнем противника, Бткеев вынес с поля боя раненых сослуживцев. За этот подвиг омич ранее уже был награжден медалью «За отвагу» указом Президента России Владимира Путина от 16 апреля 2024 года.