Определено место зимовочного комплекса станции Русская в Антарктиде

Станция Русская основана в Западной Антарктиде на побережье Земли Мэри Бэрд в 1980 году, до этого попытки открыть там станцию предпринимались с 1973 года, но этому мешала сильная метель с ураганной скоростью ветра. Через 10 лет работы, в 1990 году, станция была законсервирована из-за недостатка финансирования антарктических исследований. Сейчас станция работает в режиме сезонной базы, ее периодически посещают участники антарктических экспедиций.