Определено место зимовочного комплекса станции Русская в Антарктиде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Специалисты 70-й Российской антарктической экспедиции определили место для строительства нового зимовочного комплекса на станции Русская в Западной Антарктиде, которая вскоре должна перейти на круглогодичный режим работы после модернизации. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
«Специалисты 70-й Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института провели технические исследования для реконструкции станции Русская и подготовки ее к переводу в круглогодичный режим работы. На побережье Земли Мэри Бэрд у мыса Беркс определены площадки для строительства нового зимовочного комплекса, научных павильонов и посадочной полосы для самолетов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что для планирования строительства новых объектов был проведен детальный анализ инженерно-геологических и климатических особенностей местности, систем энерго- и жизнеобеспечения оптимальных для этой территории с учетом логистических возможностей и требований к безопасности.
Станция Русская основана в Западной Антарктиде на побережье Земли Мэри Бэрд в 1980 году, до этого попытки открыть там станцию предпринимались с 1973 года, но этому мешала сильная метель с ураганной скоростью ветра. Через 10 лет работы, в 1990 году, станция была законсервирована из-за недостатка финансирования антарктических исследований. Сейчас станция работает в режиме сезонной базы, ее периодически посещают участники антарктических экспедиций.
В районе базы Русская происходит «сложение» сильных циклонических ветров северо-восточного направления и ветров юго-восточного направления. В результате этого эффекта ветер усиливается до ураганного, из-за чего это место приобрело славу Полюса ветров. Скорость ветра здесь 264 дня в году превышает 15 м/с, 136 дней — 30 м/с, максимальная зарегистрированная скорость ветра в этом месте составила 78 м/с.