Китай разрабатывает электромагнитную систему запуска космических ракет

Основанная в 2018 году Galactic Energy провела 18 успешных запусков и вывела на орбиту в общей сложности 77 спутников — больше, чем любая другая частная космическая компания в Китае. Теперь компания готовит ракету-носитель Ceres-2, как отмечает газета, этот носитель может быть оборудован и для электромагнитного старта.