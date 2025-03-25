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Китай разрабатывает электромагнитную систему запуска космических ракет

Проект разрабатывается с участием государственных научно-исследовательских центров в провинции Сычуань, а также Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации.

ГОНКОНГ, 25 марта. /ТАСС/. Ученые КНР ведут разработку новой электромагнитной системы запуска ракет в космос. Как сообщает газета South China Morning Post, китайская частная аэрокосмическая компания Galactic Energy планирует представить первую в мире стартовую электромагнитную площадку для ракет к 2028 году.

По информации издания, проект разрабатывается с участием государственных научно-исследовательских центров в провинции Сычуань, а также Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC).

С помощью мощных сверхпроводящих электромагнитов, установленных на стартовой платформе, взлетающие ракеты смогут разгоняться до сверхзвуковой скорости еще до того, как запустят двигатель. Поскольку космические ракеты сжигают значительную часть топлива в начале полета, такая система позволит значительно снизить расход топлива и упростит подготовку к запускам, считают авторы проекта.

В случае успеха такая система может дать Китаю важное преимущество перед конкурентами, такими как американская компания SpaceX. Цель участников программы — совершить первый электромагнитный старт в космос через три года, указывает SCMP.

Основанная в 2018 году Galactic Energy провела 18 успешных запусков и вывела на орбиту в общей сложности 77 спутников — больше, чем любая другая частная космическая компания в Китае. Теперь компания готовит ракету-носитель Ceres-2, как отмечает газета, этот носитель может быть оборудован и для электромагнитного старта.