Психолог сказала, что каждый четвертый белорус страдает депрессией

Психолог Республиканского научно-практического центра психического здоровья Светлана Долженко сказала, что каждый четвертый белорус страдает депрессией, пишет агентство «Минск-Новости».
Психолог сообщила, что в 2024 году Беларусь оказалась на восьмом месте в мире по заболеваемости психическими расстройствами:
— В Беларуси по данным 2024 года каждый четвертый человек страдает тревожным депрессивным расстройством или расстройством адаптации (эмоциональными расстройством), — подчеркнула специалист.
Она отметила, что помощь людям с указанными заболеваниями оказывается бесплатно. Долженко уточнила, что к специалистам можно обратиться анонимно. Вместе с тем она добавила, что в сложных ситуациях пациентов госпитализируют в РНПЦ психического здоровья. Кроме того, при любых проблемах с ментальным здоровьем можно обратиться в консультативно-поликлиническое отделение этого медицинского учреждения.
Специалист уточнила, что сотрудники, работающие там, помогут справиться с эмоциональными трудностями, а также найти выход из сложных ситуаций.
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