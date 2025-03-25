Психолог сказала, что каждый четвертый белорус страдает депрессией

Она отметила, что помощь людям с указанными заболеваниями оказывается бесплатно. Долженко уточнила, что к специалистам можно обратиться анонимно. Вместе с тем она добавила, что в сложных ситуациях пациентов госпитализируют в РНПЦ психического здоровья. Кроме того, при любых проблемах с ментальным здоровьем можно обратиться в консультативно-поликлиническое отделение этого медицинского учреждения.