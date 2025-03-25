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Психолог сказала, что каждый четвертый белорус страдает депрессией

Психолог: Беларусь заняла восьмое место в мире по заболеваемости различными психическими расстройствами.

Источник: Комсомольская правда

Психолог Республиканского научно-практического центра психического здоровья Светлана Долженко сказала, что каждый четвертый белорус страдает депрессией, пишет агентство «Минск-Новости».

Психолог сообщила, что в 2024 году Беларусь оказалась на восьмом месте в мире по заболеваемости психическими расстройствами:

— В Беларуси по данным 2024 года каждый четвертый человек страдает тревожным депрессивным расстройством или расстройством адаптации (эмоциональными расстройством), — подчеркнула специалист.

Она отметила, что помощь людям с указанными заболеваниями оказывается бесплатно. Долженко уточнила, что к специалистам можно обратиться анонимно. Вместе с тем она добавила, что в сложных ситуациях пациентов госпитализируют в РНПЦ психического здоровья. Кроме того, при любых проблемах с ментальным здоровьем можно обратиться в консультативно-поликлиническое отделение этого медицинского учреждения.

Специалист уточнила, что сотрудники, работающие там, помогут справиться с эмоциональными трудностями, а также найти выход из сложных ситуаций.

Кстати, врачи рассказали о глаукоме, которой болеют более 100 тысяч белорусов: «Коварная болезнь глаз часто без симптомов, маскируется под мигрень».

Тем временем Минздрав Беларуси сказал про спасение пожилой женщины с инсультом после обращения в чат-бот: «Внучка не понимала, что делать».