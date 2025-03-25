В МФТИ научили нейросеть помогать редакторам издательств

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Студенты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали и успешно интегрировали систему интеллектуальной обработки рукописей на основе генеративных нейросетей, сообщили в пресс-службе МФТИ. Изобретение призвано существенно облегчить работу редакторов и издательств.
«Инновационный подход обеспечивает высокую точность анализа, сокращая время обработки текста с одного месяца до 20 минут. Программа работает в пять раз дешевле человека, сокращая расходы на первичную вычитку книг в издательствах. Система способна работать с документами на разных языках, анализируя тексты, изображения и схемы», — рассказали в пресс-службе.
ИИ-ассистент оценивает рукописи по нескольким параметрам, включая синтаксическую сложность, разнообразие лексики и терминов, выявляет фрагменты, требующие корректировки или специальной возрастной маркировки. Редакторы получают краткое содержание рукописи, пересказ каждой главы, стилистический и лексический анализ текста, а также оценку наличия спорного контента.
«Основная сложность работы ИИ с такими текстами в том, что общедоступные решения (такие как GPT) не могут обработать книги большого объема, а если их загружать фрагментами, вылезают проблемы с качеством “склейки”. Нашей задачей было разработать уникальный алгоритм, исключающий такие “галлюцинации”, — рассказал основатель студенческого стартапа Metamentor Матвей Пак.
В настоящее время, как отметили в пресс-службе МФТИ, ИИ-система апробируется в издательстве, где инструмент помогает редакторам в первичной оценке рукописей на этапе отбора книг для публикации, а также в подготовке технического задания для художественных редакторов и специалистов по продвижению. С его помощью удалось оптимизировать процесс оценки рукописей, сократив время анализа и снизив стоимость рецензирования более чем в пять раз.