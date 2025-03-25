В МФТИ научили нейросеть помогать редакторам издательств

В настоящее время, как отметили в пресс-службе МФТИ, ИИ-система апробируется в издательстве, где инструмент помогает редакторам в первичной оценке рукописей на этапе отбора книг для публикации, а также в подготовке технического задания для художественных редакторов и специалистов по продвижению. С его помощью удалось оптимизировать процесс оценки рукописей, сократив время анализа и снизив стоимость рецензирования более чем в пять раз.