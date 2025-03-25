СМИ: может ли Европа отказать войскам США в снабжении и поддержке?

«Мы приняли решение немедленно прекратить свою деятельность как поставщика топлива для американских сил в Норвегии и их кораблей, заходящих в норвежские порты. Никакого топлива для американцев», — говорилось в заявлении компании, опубликованном 1 марта в соцсети X. Более того, Гран в интервью Kystens Næringsliv заявил, что эти меры останутся в силе, пока Трамп занимает свой пост. «Как вы понимаете, ни литра не будет поставлено, пока с Трампом не будет покончено», — сказал он, добавив, что у его компании есть «моральный компас».