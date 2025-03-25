«Мы приняли решение немедленно прекратить свою деятельность как поставщика топлива для американских сил в Норвегии и их кораблей, заходящих в норвежские порты. Никакого топлива для американцев», — говорилось в заявлении компании, опубликованном 1 марта в соцсети X. Более того, Гран в интервью Kystens Næringsliv заявил, что эти меры останутся в силе, пока Трамп занимает свой пост. «Как вы понимаете, ни литра не будет поставлено, пока с Трампом не будет покончено», — сказал он, добавив, что у его компании есть «моральный компас».
Согласно статье, ранее уже были прецеденты, когда отказ Европы оказать помощь американским войскам значительно осложнял операции США. С началом арабо-израильской войны 1973 года Греция и Кипр отказали американским кораблям и самолетам, помогавшим Израилю, в возможности дозаправки, что вынудило их полагаться на британскую помощь. За несколько дней до вторжения США в Ирак в 2003 году Турция отказалась разрешить американским самолетам использовать свою военно-воздушную базу Инджирлик и пересекать воздушное пространство Турции.
Европейское командование США (EUCOM) насчитывает около 84 000 военнослужащих, дислоцированных в Европе, или более трети от общего числа американских военных за рубежом. До недавнего времени США считали европейскую безопасность жизненно важной для своей собственной.
Доступ, который у нас есть в Европе к нашими портам и базам — от Испании, Италии, Греции до Турции и Германии, — для нашего же блага. Они не охраняют ни греков, ни турок, ни немцев.
Но теперь некоторые эксперты считают, что Белый дом отказывается от действовавшей десятилетиями доктрины объединения усилий в сфере безопасности. «То, что сейчас происходит в Европе, напоминает события в Ираке и Ливии много лет назад: уход США создает вакуум в сфере безопасности», — считает греческий генерал в отставке Андреас Илиопулос, бывший заместитель командующего греческой армией.
На вопрос о том, является ли процесс отделения США от Европы необратимым, Кир Джайлс, эксперт по России и Евразии британского аналитического центра «Чатем-Хаус» (деятельность признана нежелательной на территории Российской Федерации), ответил: «Вскоре так и будет, если только США не окажут сопротивления (действиям администрации Трампа) или не произойдет чего-то неожиданного».
Однако в Европе заверили, что военное сотрудничество сейчас идет «как обычно»:
У нас нет никаких опасений по поводу приверженности США своим обязательствам в Европе. Нам просто нужно не высовываться, хорошо выполнять свою работу и быть надежным союзником.