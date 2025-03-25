Школы и детские сады в ДНР возвращаются к очной форме обучения

Уточняется, что всего с 31 марта вновь вернутся к работе на полный день 19 школ и 16 детских садов республики — в Донецке, Макеевке, Волновахе и Ясиноватой. В последнем городе планируется вывести все образовательные учреждения, ранее закрытые из-за обстрелов. Некоторые из них не работали с 2020 года — со времени ковидных ограничений.