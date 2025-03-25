Школы и детские сады в ДНР возвращаются к очной форме обучения

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Школы и детские сады ДНР с 31 марта возвращаются к очной форме обучения и полному дню работы, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
«В Донецкой Народной Республике впервые за несколько лет школы и детские сады возвращаются к очной форме обучения и полному дню работы. Глава ДНР Денис Пушилин проверит готовность к переходу на очную форму обучения и полный рабочий день», — говорится в сообщении.
Уточняется, что всего с 31 марта вновь вернутся к работе на полный день 19 школ и 16 детских садов республики — в Донецке, Макеевке, Волновахе и Ясиноватой. В последнем городе планируется вывести все образовательные учреждения, ранее закрытые из-за обстрелов. Некоторые из них не работали с 2020 года — со времени ковидных ограничений.
На данный момент в ДНР организовано очное обучение в 474 школах из 587, в 428 детских садах из 565, в 65 колледжах и техникумах из 84.