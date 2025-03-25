Моторесурс двигателей предложили увеличить лазером

Он пояснил, что защитный слой из высоколегированного сплава создают на основе кобальта, легированного хромом, вольфрамом и кремнием. Его наносят на фаску клапана тем самым обеспечивая защиту от коррозии и высокотемпературных воздействий выхлопных газов. Новый метод, в отличие от применяемых, также позволяет контролировать толщину и структуру покрытия, обеспечивает максимальную адгезию и прочность.