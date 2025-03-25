Моторесурс двигателей предложили увеличить лазером

ЧЕЛЯБИНСК, 25 марта. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали технологию лазерного нанесения специального сплава на поршни двигателей внутреннего сгорания. В отличие от традиционной индукционной наплавки она более точная, менее трудоемкая и позволяет увеличить моторесурс двигателей на 25%, сообщил ТАСС инженер кафедры «Информационно-измерительная техника» ЮУрГУ Кирилл Пашкеев.
Технология повышения прочности двигателей подходит для легковых, грузовых автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе, она особенно актуальна для высоконагруженных дизельных двигателей, коммерческого транспорта и гоночных машин.
«Новая технология отличается от традиционной индукционной наплавки. Наш способ менее трудоемкий, позволяет нанести защитное покрытие быстрее и качественнее, значительно увеличить моторесурс и надежность двигателей, то есть на 25%. Основан на применении высокотехнологичного покрытия, защищающего клапаны от прогорания и позволяет оптимизировать тепловой режим работы мотора», — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что защитный слой из высоколегированного сплава создают на основе кобальта, легированного хромом, вольфрамом и кремнием. Его наносят на фаску клапана тем самым обеспечивая защиту от коррозии и высокотемпературных воздействий выхлопных газов. Новый метод, в отличие от применяемых, также позволяет контролировать толщину и структуру покрытия, обеспечивает максимальную адгезию и прочность.
Южно-Уральский государственный университет в соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий ЮУрГУ победил в конкурсе по программе «Приоритет-2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.