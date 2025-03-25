35 ветеранам ВОВ присвоят звание «Почетный гражданин Перми»

Вручить ветеранам все соответствующие награды и провести торжественное награждение планируется до празднования Великой Победы 9 мая. Обладателю почетного звания вручат диплом, удостоверение и нагрудный знак. Кроме того, сведения о нем внесут в памятную книгу, которая хранится в администрации города.