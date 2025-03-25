35 ветеранам ВОВ присвоят звание «Почетный гражданин Перми»

В Перми 35 ветеранам Великой Отечественной войны присвоят звание «Почетный гражданин города Перми». Ранее инициативу о внесении изменений в положение о почетном звании внес на рассмотрение глава Перми Эдуард Соснин. Решение поддержали депутаты городской думы на сороковом заседании, которое состоялось 25 марта.
Вручить ветеранам все соответствующие награды и провести торжественное награждение планируется до празднования Великой Победы 9 мая. Обладателю почетного звания вручат диплом, удостоверение и нагрудный знак. Кроме того, сведения о нем внесут в памятную книгу, которая хранится в администрации города.
Напомним, звание «Почетный гражданин города Перми» учреждается в качестве высшего общественного признания заслуг лица перед жителями города. Оно является пожизненным. Помимо участия в общественно значимых для города событиях, полагаются денежные выплаты.