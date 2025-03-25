Минтруда Беларуси сказало об услуге временного приюта в кризисной комнате. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В сообщении сказано, что за оказанием помощи у пострадавших от домашнего насилия могут обратиться в территориальные центры социального обслуживания населения. Кроме того, для предоставления безопасного проживания оказывается услуга временного приюта в кризисной комнате. В ведомстве отметили, что названная услуга предоставляется бесплатно белорусам, которые старше 18 лет, и не зависимо от регистрации в районе.
«Если семья заселяется с детьми, ответственность за них несет родитель», — пояснили в Минтруда.
Говорится, что в случае, если обратившемуся необходима экстренная помощь, то заселение в кризисную комнату возможно без предоставления паспорта. Но с последующим предоставлением данного документа. Если же человек утратил паспорт, то ему следует обратиться в органы внутренних дел для его восстановления.
В ведомстве рассказали, что в кризисной комнате с белорусом заключается договор безвозмездного оказания социальных услуг. Также сказано, что составляется индивидуальный план мероприятий по выходу из трудной жизненной ситуации. Что касается сроков пребывания в кризисной комнате, то они зависят от конкретных обстоятельств, а также индивидуальных особенностей обратившегося за помощью.
В Министерстве труда и социальной защиты обратили внимание, что срок пребывания может быть продлен при необходимости. Вместе с тем от услуги временного приюта можно отказаться до окончания срока пребывания.
По данным ведомства, сейчас в Беларуси работают 134 кризисные комнаты, куда за помощью ежегодно обращаются 17,5 тысячи пострадавших от домашнего насилия.
Тем временем психолог сказала, что каждый четвертый белорус страдает депрессией.
Кстати, Минтруда сказало, кто получит матпомощь 5000 рублей в Беларуси в 2025 году.
А еще Минтруда сказало, могут ли уволить за прогул в Беларуси.