Минтруда Беларуси сказало об услуге временного приюта в кризисной комнате

В сообщении сказано, что за оказанием помощи у пострадавших от домашнего насилия могут обратиться в территориальные центры социального обслуживания населения. Кроме того, для предоставления безопасного проживания оказывается услуга временного приюта в кризисной комнате. В ведомстве отметили, что названная услуга предоставляется бесплатно белорусам, которые старше 18 лет, и не зависимо от регистрации в районе.