Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трансплантологи Ростовской области выполнили уже 300 пересадок почек

В 2025 году в Ростове увеличат количество операций по пересадке почек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области трансплантологи РОКБ за два дня выполнили пересадку шести почек. Одна из этих операций стала 300-й по счету, сообщают в министерства региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

Несколько лет подряд ежегодное количество трансплантаций почек в медучреждении не превышало 35−40 операций, но до конца 2025 года планируют провести уже 60 подобных вмешательств. В частности, в областной больнице возможно сделать уникальную пересадку почки вместе с поджелудочной железой пациентам с сахарным диабетом I типа.

— Процесс трансплантации, а также ведение пациентов досконально отработаны. Неудачи единичны, и в этом случае мы чаще всего рассматриваем возможность повторного включения в региональный лист ожидания, — отметил главный хирург и трансплантолог Дона, главный врач РОКБ Вячеслав Коробка.

Программа трансплантации развивается в регионе уже более 10 лет. На сегодняшний день в Ростовской областной клинической больнице, кроме 300 почек, провели также 139 пересадок печени, 39 пересадок сердца, шесть — поджелудочной железы и 108 — роговицы глаза.