Трансплантологи Ростовской области выполнили уже 300 пересадок почек

В Ростовской области трансплантологи РОКБ за два дня выполнили пересадку шести почек. Одна из этих операций стала 300-й по счету, сообщают в министерства региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Несколько лет подряд ежегодное количество трансплантаций почек в медучреждении не превышало 35−40 операций, но до конца 2025 года планируют провести уже 60 подобных вмешательств. В частности, в областной больнице возможно сделать уникальную пересадку почки вместе с поджелудочной железой пациентам с сахарным диабетом I типа.
— Процесс трансплантации, а также ведение пациентов досконально отработаны. Неудачи единичны, и в этом случае мы чаще всего рассматриваем возможность повторного включения в региональный лист ожидания, — отметил главный хирург и трансплантолог Дона, главный врач РОКБ Вячеслав Коробка.
Программа трансплантации развивается в регионе уже более 10 лет. На сегодняшний день в Ростовской областной клинической больнице, кроме 300 почек, провели также 139 пересадок печени, 39 пересадок сердца, шесть — поджелудочной железы и 108 — роговицы глаза.