Трансплантологи Ростовской области выполнили уже 300 пересадок почек

Несколько лет подряд ежегодное количество трансплантаций почек в медучреждении не превышало 35−40 операций, но до конца 2025 года планируют провести уже 60 подобных вмешательств. В частности, в областной больнице возможно сделать уникальную пересадку почки вместе с поджелудочной железой пациентам с сахарным диабетом I типа.