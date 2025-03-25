Речные перевозки по маршруту Набережные Челны — Сокол подорожают на 20 процентов. Проект постановления госкомитета Татарстана по тарифам проходит антикоррупционную экспертизу.
Стоимость взрослого билета из Набережных Челнов до конечного пункта вырастет с 195 до 234 рублей, детский билет — с 97,5 до 117 рублей. Проезд до Вишневки обойдется в 84 рубля, до Елабуги — в 91 рубль, до Нижнекамска — в 152 рубля, до Сентяка — в 168 рублей, до Котловки — в 185 рублей, до Свиногорья и Грахани — в 218 рублей.
Перевозки в период навигации осуществляются на теплоходе М-8. В случае принятия документа тарифы будут действовать до конца 2025 года.