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Более 1300 детей в Башкирии родились благодаря ЭКО

К 2025 году количество квот достигло 2 489.

Источник: Комсомольская правда

За последние три года в Башкирии благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения родились 1 335 детей. Такие данные привели в Министерстве здравоохранения региона.

В ведомстве отметили, что благодаря увеличению количества квот на бесплатное ЭКО, финансируемое по программе обязательного медицинского страхования, значительно больше семей получили возможность осуществить свою мечту о детях. Если в 2022 году было выделено 1 834 квоты, то к 2025 году их число возросло до 2 489. Подчеркивается, что такое расширение программы создает новые возможности для пар, которые хотят стать родителями.

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