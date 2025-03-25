Более 1300 детей в Башкирии родились благодаря ЭКО

В ведомстве отметили, что благодаря увеличению количества квот на бесплатное ЭКО, финансируемое по программе обязательного медицинского страхования, значительно больше семей получили возможность осуществить свою мечту о детях. Если в 2022 году было выделено 1 834 квоты, то к 2025 году их число возросло до 2 489. Подчеркивается, что такое расширение программы создает новые возможности для пар, которые хотят стать родителями.