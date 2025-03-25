Госдума одобрила проект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

Законопроектом устанавливается, что несообщение гражданином в установленном порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о его переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией, влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.