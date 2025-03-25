В Калининграде объединили вольеры львов Тиграна и Леи

Лев Тигран приехал из зоопарка Старого Оскола в сентябре, с тех пор шла сложная техническая работа по объединению его со львицей Леей, которая родилась и выросла в Калининграде. Два возрастных хищника жили долго в одиночестве и со своими привычками, сложности добавило и то, что Тигран вообще никогда не видел львиц и других львов.