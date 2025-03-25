В Калининграде объединили вольеры львов Тиграна и Леи

КАЛИНИНГРАД, 25 мар — РИА Новости. В зоопарке Калининграда объединили вольеры львов Тиграна и Леи, чтобы они стали парой, первое очное «свидание» им устроили чуть больше месяца назад, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоосада.
Лев Тигран приехал из зоопарка Старого Оскола в сентябре, с тех пор шла сложная техническая работа по объединению его со львицей Леей, которая родилась и выросла в Калининграде. Два возрастных хищника жили долго в одиночестве и со своими привычками, сложности добавило и то, что Тигран вообще никогда не видел львиц и других львов.
«Можно сказать, что идет процесс объединения. Первый раз была агрессия, сейчас все гораздо более мирно», — сказали в пресс-службе.
В зоопарке отметили, что Тигран хорошо запомнил не очень радушную встречу львицы Леи, когда зашел к ней в вольер. Видео первой их встречи намеренно замедляли. Теперь пришлось значительно ускориться, чтобы уложить долгие 40 минут «вокруг да около хождения» в хронометраж.
«По итогу объединения зоотехническое руководство признало такой неспешно-осторожно-деликатный вариант развития событий идеальным и постановило: передать львам в безвозмездное пользование оба вольера со всеми внутренними ходами-переходами, шиберов более не закрывать. Вот теперь все, наконец, случилось, с чем нас всех и поздравляем», — добавили в зоопарке.
Во избежание конфликтов разъединять пару будут только на время кормления.