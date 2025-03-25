Картина, приписываемая художнику-мужчине, написала женщина

Лавиния Фонтана, жившая с 1552 по 1614 год, считается одной из первых женщин, сделавших карьеру в западном искусстве. На ее картине «Портрет джентльмена, его дочери и слуги» изображены три фигуры — отец, его дочь и горничная — из зажиточной семьи, одетые по моде того времени.