Картина, приписываемая художнику-мужчине, написала женщина

В провинциальном музее Дуэ на севере Франции представят картину «Портрет джентльмена, его дочери и слуги», которая, как теперь считается, принадлежит одной из величайших женщин-художниц итальянского Ренессанса Лавинии Фонтаны. Об этом пишет South China Morning Post.
Лавиния Фонтана, жившая с 1552 по 1614 год, считается одной из первых женщин, сделавших карьеру в западном искусстве. На ее картине «Портрет джентльмена, его дочери и слуги» изображены три фигуры — отец, его дочь и горничная — из зажиточной семьи, одетые по моде того времени.
Ранее картину приписывали фламандскому художнику эпохи Возрождения Питеру Пурбусу (1523−1584). Филипп Костаманья, специалист по флорентийскому и римскому искусству, изучивший произведение, рассказал, что ему все говорили, что это северная живопись, однако эксперт утверждал, что она — итальянская. «Всё напоминает об этом: маленькая девочка с цветочками, мазки на воротнике и рукаве», — прокомментировал он.
Почти квадратное полотно было передано в дар музею Дуэ в 1857 году. Ее выставят после того, как отреставрируют.
Ранее под миланским замком обнаружили тоннели с рисунков Леонардо да Винчи.