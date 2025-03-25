«Ужесточение очень серьезное»: глава Минобрнауки РТ назвал нововведения в ЕГЭ

«Если раньше, выбирая инженерные специальности, абитуриенты обязательно сдавали обществознание, то теперь химию или физику. Если ты хочешь стать химиком, значит, должен знать химию. Если хочешь стать физиком, то должен знать физику. Ужесточение в этом году очень серьезное, а через год будет еще», — рассказал министр образования и науки.