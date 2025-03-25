«Эвакуировались через окно». В Костюковичском районе мать с четырьмя детьми едва спаслась во время пожара в их доме

Сотрудники МЧС, приехавшие на место, начали тушить возгорание. Пламя смогло быстро распространиться не толок на гараж, но также затронуло крышу жилого дома. Сказано, что мать с четырьмя детьми, возраст которых от одного года до 17 лет, успела выбраться на улицу.