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«Эвакуировались через окно». В Костюковичском районе мать с четырьмя детьми едва спаслась во время пожара в их доме

Мать с четырьмя детьми едва спаслась через окно при пожаре под Костюковичами.

Источник: Комсомольская правда

Мать с четырьмя детьми едва спаслась через окно при пожаре под Костюковичами. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Говорится, что в понедельник, 24 марта, примерно в 13.00 спасателям поступил звонок от жительницы деревни Боровка Костюковичского района. Она сказала про пожар, который начался в гараже на ее участке.

Сотрудники МЧС, приехавшие на место, начали тушить возгорание. Пламя смогло быстро распространиться не толок на гараж, но также затронуло крышу жилого дома. Сказано, что мать с четырьмя детьми, возраст которых от одного года до 17 лет, успела выбраться на улицу.

В МЧС отметили, что огонь отрезал семье путь к выходу и они смогли эвакуироваться через окно.

«Пожар обнаружил девятилетний сын хозяйки Саша, который мгновенно сообщил о нем своей матери», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что огонь повредил автомобиль, крышу, стены, потолок жилого дома. Кроме того, пожар уничтожил крышу гаража, деревянный сарай.

Тем временем МЧС сообщило, что сильный ветер 22 м/с повредил крыши двенадцати зданий в Могилевской области.

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