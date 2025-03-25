«Эвакуировались через окно». В Костюковичском районе мать с четырьмя детьми едва спаслась во время пожара в их доме

Мать с четырьмя детьми едва спаслась через окно при пожаре под Костюковичами. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Говорится, что в понедельник, 24 марта, примерно в 13.00 спасателям поступил звонок от жительницы деревни Боровка Костюковичского района. Она сказала про пожар, который начался в гараже на ее участке.
Сотрудники МЧС, приехавшие на место, начали тушить возгорание. Пламя смогло быстро распространиться не толок на гараж, но также затронуло крышу жилого дома. Сказано, что мать с четырьмя детьми, возраст которых от одного года до 17 лет, успела выбраться на улицу.
В МЧС отметили, что огонь отрезал семье путь к выходу и они смогли эвакуироваться через окно.
«Пожар обнаружил девятилетний сын хозяйки Саша, который мгновенно сообщил о нем своей матери», — говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что огонь повредил автомобиль, крышу, стены, потолок жилого дома. Кроме того, пожар уничтожил крышу гаража, деревянный сарай.
Тем временем МЧС сообщило, что сильный ветер 22 м/с повредил крыши двенадцати зданий в Могилевской области.
Ранее психолог сказала, что каждый четвертый белорус страдает депрессией.
А еще Минтруда Беларуси сказало об услуге временного приюта в кризисной комнате.