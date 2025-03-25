В центре Ростова-на-Дону при финансовой поддержке возведут клубный дом

В Донской столице профинансировали строительство малоэтажного жилого комплекса «Парамонов» с собственным лифтом на набережную. На проект специализированному застройщику «Зенит» выделено 880 млн рублей, по сообщению Сбера.
Отмечается, что проект будет направлен на создание комфортной и современной жилой среды в центре города с развитой инфраструктурой.
Как отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, банк активно поддерживает строительную отрасль в Ростовской области. За год на строительство в регионе было выделено свыше 100 млрд рублей.
— В портфеле есть различные проекты — от современных жилых кварталов до уникальных в своём роде точечных зданий, каким является клубный дом на Набережной, — заявил Константин Бугрим.