Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Ростова-на-Дону при финансовой поддержке возведут клубный дом

На строительство выделено более 880 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Донской столице профинансировали строительство малоэтажного жилого комплекса «Парамонов» с собственным лифтом на набережную. На проект специализированному застройщику «Зенит» выделено 880 млн рублей, по сообщению Сбера.

Отмечается, что проект будет направлен на создание комфортной и современной жилой среды в центре города с развитой инфраструктурой.

Как отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, банк активно поддерживает строительную отрасль в Ростовской области. За год на строительство в регионе было выделено свыше 100 млрд рублей.

— В портфеле есть различные проекты — от современных жилых кварталов до уникальных в своём роде точечных зданий, каким является клубный дом на Набережной, — заявил Константин Бугрим.