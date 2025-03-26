Воронежские курсанты примут участие в параде Победы в Москве

Воронежские курсанты и офицеры из Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина примут участие в самом главном параде в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом сообщили в военном вузе 25 марта.
По словам представителей ВУНЦ ВВС «ВВА», воронежцы несколько дней назад прибыли в столицу. Впереди их ждет длительная подготовка и усердные тренировки, чтобы 9 Мая с достоинством пройти по Красной площади.
— Военнослужащие, конечно же, и как всегда, блестяще справятся со своей задачей, ведь попасть на Парад Победы 9 мая — заветная мечта многих, — подчеркнули в вузе.