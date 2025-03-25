Кубанский казачий хор рассказал о планах замглавы после возбуждения дела

В понедельник в силовых структурах рассказали РИА Новости о возбуждении уголовного дела в отношении Виктора Захарченко-младшего по факту злоупотребления должностными полномочиями. У него, а также ряда других руководителей хора прошли обыски. При этом, по данным источника, сообщения в СМИ о задержании замгендиректора хора оказались фейками.