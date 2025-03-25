Кубанский казачий хор рассказал о планах замглавы после возбуждения дела

«Коллектив во главе с художественным руководителем и первым заместителем генерального директора отправляется на выступление в Московском международном Доме музыки», — рассказали в коллективе, уточнив, что мероприятие запланировано на 28 марта.
Затем программу, приуроченную ко Дню рождения Захарченко-старшего, можно будет увидеть в Колпино, Пскове, Вологде, Ярославле, Красногорске, Смоленске, Брянске, Зеленограде, Королеве, Подольске, Серпухове, Калуге, Обнинске, Туле и в Краснодарском крае.
«Сейчас идет завершающий этап работы по формированию гастрольного графика коллектива на второе полугодие 2025 года. До встречи в самых отдаленных городах России!» — передает пресс-служба слова Захарченко-младшего.
В понедельник в силовых структурах рассказали РИА Новости о возбуждении уголовного дела в отношении Виктора Захарченко-младшего по факту злоупотребления должностными полномочиями. У него, а также ряда других руководителей хора прошли обыски. При этом, по данным источника, сообщения в СМИ о задержании замгендиректора хора оказались фейками.
Захарченко является внуком художественного руководителя хора Виктора Захарченко-старшего. Кубанский казачий хор появился в 1811 году, это старейший национальный казачий коллектив России.