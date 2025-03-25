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Кубанский казачий хор рассказал о планах замглавы после возбуждения дела

КРАСНОДАР, 25 мар — РИА Новости. В Кубанском казачьем хоре сообщил РИА Новости о планах замгендиректора коллектива Виктора Захарченко-младшего, в отношении которого завели уголовное дело о превышении полномочий, поехать на гастроли.

«Коллектив во главе с художественным руководителем и первым заместителем генерального директора отправляется на выступление в Московском международном Доме музыки», — рассказали в коллективе, уточнив, что мероприятие запланировано на 28 марта.

Затем программу, приуроченную ко Дню рождения Захарченко-старшего, можно будет увидеть в Колпино, Пскове, Вологде, Ярославле, Красногорске, Смоленске, Брянске, Зеленограде, Королеве, Подольске, Серпухове, Калуге, Обнинске, Туле и в Краснодарском крае.

«Сейчас идет завершающий этап работы по формированию гастрольного графика коллектива на второе полугодие 2025 года. До встречи в самых отдаленных городах России!» — передает пресс-служба слова Захарченко-младшего.

В понедельник в силовых структурах рассказали РИА Новости о возбуждении уголовного дела в отношении Виктора Захарченко-младшего по факту злоупотребления должностными полномочиями. У него, а также ряда других руководителей хора прошли обыски. При этом, по данным источника, сообщения в СМИ о задержании замгендиректора хора оказались фейками.

Захарченко является внуком художественного руководителя хора Виктора Захарченко-старшего. Кубанский казачий хор появился в 1811 году, это старейший национальный казачий коллектив России.