В Иркутском районе остаются затопленными шесть домов и 130 участков

В Иркутской области продолжаются работы по ликвидации последствий подтоплений. По последним данным на 19:30 25 марта в зоне затопления остаются шесть жилых домов и 130 приусадебных участков в Иркутском районе, а также четыре участка в Усольском районе. Об этом КП-Иркутск стало известно из тг-канала губернатора региона Игоря Кобзева.