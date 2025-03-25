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В Иркутском районе остаются затопленными шесть домов и 130 участков

Ситуация с подтоплениями в Иркутской области постепенно стабилизируется.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области продолжаются работы по ликвидации последствий подтоплений. По последним данным на 19:30 25 марта в зоне затопления остаются шесть жилых домов и 130 приусадебных участков в Иркутском районе, а также четыре участка в Усольском районе. Об этом КП-Иркутск стало известно из тг-канала губернатора региона Игоря Кобзева.

— Положение дел постепенно улучшается, тем не менее продолжается активная откачка воды. Задействованы силы и средства различных ведомств, — написал глава региона.

Специалисты продолжают мониторить обстановку и оказывать помощь там, где это требуется. Также к работе подключились волонтеры.