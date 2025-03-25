Комитет ГД рекомендовал заморозку средств причастных к диверсиям

Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он наделяет межведомственный координационный орган (МВК), осуществляющий функции по противодействию финансированию терроризма, полномочиями принимать решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц при наличии достаточных оснований подозревать их в причастности к диверсионной деятельности, в том числе к финансированию диверсии.