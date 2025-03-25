Лауреатов конкурса журналистов «Имя ей — Женщина» наградят в среду в Москве

«Фотовыставка “Имя ей — Женщина!” — один из наших совместных проектов. Женская тема всегда была и будет одной из главных в фотожурналистике. Здесь сегодня представлены тридцать работ от тридцати авторов. Мы стремимся к разнообразию тем, возрастов и времени создания данных фотографий. Но всех их объединяет огромное уважение и любовь к своим героиням. И уверены, что так будет всегда», — приводит пресс-служба слова председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева.