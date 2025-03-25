Лауреатов конкурса журналистов «Имя ей — Женщина» наградят в среду в Москве

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Всероссийского конкурса журналистов «Имя ей — Женщина!» — 2024 пройдет 26 марта в Москве в здании Союза женщин России.
Учредитель и организатор конкурса — Союз женщин России. Мероприятие проводится при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
«Нам бы очень хотелось, чтобы в СМИ было как можно больше позитивного образа женщины: заботливой матери, успешной предпринимательницы, активной общественницы, — словом, той, которая смело преодолевает трудности, идет к цели, защищает себя, детей, семью. Уверены, что наш конкурс в полной мере этому способствует», — отметила Екатерина Лахова, президент Союза женщин России, чьи слова приводит пресс-служба организации.
Перед началом Торжественной церемонии в галерее Союза женщин России «Особый дар» состоится открытие фотовыставки «Имя ей — Женщина!», которая стала ярким примером партнерства Союза женщин России и Союза журналистов России.
«Фотовыставка “Имя ей — Женщина!” — один из наших совместных проектов. Женская тема всегда была и будет одной из главных в фотожурналистике. Здесь сегодня представлены тридцать работ от тридцати авторов. Мы стремимся к разнообразию тем, возрастов и времени создания данных фотографий. Но всех их объединяет огромное уважение и любовь к своим героиням. И уверены, что так будет всегда», — приводит пресс-служба слова председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева.
В оргкомитет конкурса поступило 1525 работ из 76 регионов РФ. Жюри определило семь победителей и 12 лауреатов в основных номинациях: «Женщина и ее дело», «Преодоление», «Хозяйки села», «Много — не мало», «Всегда в форме», «Планета детей», «Останови мгновение — ты прекрасна!». Также партнеры конкурса выбрали победителей в шести специальных номинациях.
Авторов лучших конкурсных работ по традиции придут поздравить представители органов государственной власти, общественных организаций, СМИ, деятели культуры.