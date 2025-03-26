В воронежском театре кукол поставили «Дочь болотного царя» по сказке Андерсена

Главный конфликт постановки, по словам Дарьи Левингер, — борьба добра и зла, происходящая в душе Хельги: «“Я не хочу быть злой, я хочу быть доброй”, — несколько раз повторяет героиня. Хотелось бы, чтобы эту мораль и вынесли юные зрители». Более глубокие пласты сюжета, связанные с христианскими мотивами, в постановке опущены. Центральный визуальный элемент спектакля — гигантская рука самого Андерсена в центре сцены, которая прямо в присутствии зрителя «сочиняет» сказку.