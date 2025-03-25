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В небе над Ростовом увидели яркую спираль от ракеты Илона Маска

Таинственную спираль заметили в небе над Ростовской областью в ночь на 25 марта.
Источник: Комсомольская правда

В ночь на 25 марта жители Ростова-на-Дону и области заметили в небе яркую светящуюся спираль. Необычное явление вызвало много обсуждений.

В частности, некоторые обратили внимание на причудливую форму небесного следа и предположили, что речь идет о работе техники, например, спутников.

К слову, загадочную спираль видели не только жители донской столицы. То же самое отметили и в других территориях страны, а также во Франции, Польше и Германии. По мнению ведущего специалиста «Фобос» Михаила Леуса, светящаяся фигура могла возникнуть от второй ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Ракета накануне вывела в космос разведывательный аппарат NROL-69.