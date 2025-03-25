В небе над Ростовом увидели яркую спираль от ракеты Илона Маска

К слову, загадочную спираль видели не только жители донской столицы. То же самое отметили и в других территориях страны, а также во Франции, Польше и Германии. По мнению ведущего специалиста «Фобос» Михаила Леуса, светящаяся фигура могла возникнуть от второй ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Ракета накануне вывела в космос разведывательный аппарат NROL-69.